Uşaklılar 2022'yi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçirdi

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yıl içinde düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetlerde 20'den fazla konser, 23 tiyatro gösterimi, 21 söyleşi ve 20'yi aşkın sergi, çocuk şenliği, Modafest, Gençfest, Gurbetçi festivali gibi etkinlikler düzenlendi. Uşaklılar, neredeyse yılın 365 gününü kültürel ve sanatsal etkinliklerle geçirdi.

Konserlere Türkiye çapında tanınmış ve ünlü sanatçılar katılırken, söyleşilerde de Prof. Dr. Yavuz Dizdar, Mustafa Karataş Hoca, Serdar Tuncer gibi bilim ve ilahiyat dünyasının saygın isimleri yer aldı.

“Geleceğin dünyaca ünlü sanatçılarını Uşak'ta yetiştiriyoruz”

Güzel sanatlar konusunda Uşak'tan ulusal ve dünya çapında tanınmış sanatçı çıkarmayı hedeflediklerini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından 2022 Yılı içerisinde halkoyunları, gitar, keman, resim ve bağlama gibi 6 branşta toplam 246 öğrenci Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformundaki kurslarda eğitim almıştır. Sanat Akademimizin yetiştirdiği sanatçıların ilerleyen yıllarda Uşak'ın adını tüm dünyaya duyuracağına inanıyorum” dedi.

“USMEK'de 4482 Uşaklı meslek ve beceri sahibi oldu”

Mesleği olmayan Uşaklılara, özellikle ev kadınlarına meslek edindirmek, ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek için kurulan Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü USMEK birimi hakkında da bilgi veren Çakın; “USMEK kurs merkezinde 32 branşta bugüne kadar toplam 4482 kursiyerimize hayat boyu öğrenme faaliyetleri çerçevesinde nitelikli ölçülü ve yaygın bir eğitim sürecini sürdürmektedir. Ayrıca gelişen ve değişen dünyamızda daha etkili, daha vizyoner bir nesil yetiştirmek adına yeni kurs merkezlerimiz ve her gün artan kursiyerlerimizle sanatsal ve mesleki alanlarda değerli uşak halkımıza hizmet vermeyi bir borç biliriz” ifadesini kullandı.

“2022 yılı Uşak'ın kültürel ev sanatsal alanda bir sıçrama yılı olmuştur”

Uşak'ın coğrafi olarak Ege ve İç Anadolu Bölgesinde bir geçiş güzergâhında yer aldığına dikkat çeken Çakın, “Uşak her türlü kültürel ve sanatsal etkileşimlere açık bir coğrafyada yer alıyor. Uşak Belediyesi olarak bizde kültürel ve sanatsal etkinliklerimizde bu konumundan yararlanmaya çalışıyoruz.

Güzel Uşak'ımızın gerek kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle gerek folkloruyla gerekse yöresel lezzetleriyle ülkemizin her platformunda konuşulmasını ve tanınmasını istiyoruz.

Belediyemizce düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerde, sadece Uşak halkının eğlenmesini ve boş zamanlarını değerlendirmesini planlamıyoruz. Aynı zamanda, Uşak'ın tanıtımında da önemli roller oynamasını sağlıyoruz.

Örneğin; Uşak'ın Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde ilimizde konser veren Anadolu Rock'unun sevilen ismi Kıraç, bir Uşak türküsüne Uşak konserinden görüntüler eşliğinde bir klip çekti. Uşak'taki kültürel ve sanatsal aktiviteler için gelen ünlü isimler Uşak'ı tanıdı. Uşak Belediyesi olarak, yerel yönetimlerin kültürel ve sanatsal değerlere verdiği destek ve yaptıkları yatırımların o ile büyük bir marka değeri kazandırdığının bilincindeyiz. Biliyoruz ki; modernleşen dünyada güzel kentimizi dünya kentleri arasında ön plana çıkaracak en önemli unsur; o kentin kültürel ve sanatsal yönünü en iyi şekilde tanıtmaktır” dedi.