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Uşaklılar çevre için yürüdü

Uşak’ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri dolayısıyla bir araya gelen çevreciler, İsmetpaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Uşak'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri dolayısıyla bir araya gelen çevreciler, İsmetpaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.


Dünya Çevre Günü nedeniyle Uşak'ta çeşitli STK temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Grup İsmetpaşa Caddesi'den 15 Temmuz Şehitleri Meydan'ına yürüyerek Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören sonrası konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bülent Güngör, sağlıklı bir gelecek için toplumun tamamının çevreye önem vermesi gerektiğini ve doğanın gösterdiği yoldan giderek doğayı tahrip etmemeyi hedeflediklerini söyledi. Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yüksel ise çevreyi ve doğayı korumanın toplumun tüm kesimlerinin yaşam biçimi olup, sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

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