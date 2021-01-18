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Uşakspor, Alperen Kahraman'ı Kızılcabölükspor'a kiraladı

Uşakspor’un genç orta saha oyuncusu Alperen Kahraman, Kızılcabölükspor’a kiralandı.

Uşakspor'un genç orta saha oyuncusu Alperen Kahraman, Kızılcabölükspor'a kiralandı.


Uşakspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Alperen Kahraman'ın Kızılcabölükspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün futbolcularından Alperen Kahraman'ın sezon sonuna kadar Kızılcabölükspor'a kiralanması noktasında anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza sakatlığın olmadığı başarılı müsabakalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Alperen Korkmaz, sezon başında Altay'dan transfer edilmişti. Ayrıca Alperen Korkmaz sadece Uşakspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Şile Yıldızspor'u 6-0 yendiği maçta 14 dakika forma giymişti.

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