İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşakspor evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücade eden Uşakspor, evinde Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Ev sahibi Uşakspor'un tek golünü 54. dakikada Kadir Ari kaydetti. Konuk takım Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 31 ve 71. dakikada Doğan Can Davas ve 58. Dakikada Berat Satılmış kaydetti. Uşakspor bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.


Konuk takım Bandırmaspor ise bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 30'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.


Sahaya çıkan futbolculardan anlamlı mesaj


Her iki takımın futbolcuları karşılaşma öncesi ellerinde 'Kadına Şiddete Hayır' ve 'İyi ki Varsın Öğretmenim' yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Futbolcuların bu anlamlı hareketleri taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.