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Uşakspor, Mert Çakar'ı renklerine bağladı

Uşakspor, Gümüşhanespor formasını terleten 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Mert Çakar’ı kadrosuna kattı.

Uşakspor, Gümüşhanespor formasını terleten 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Mert Çakar'ı kadrosuna kattı.


Uşakspor, Gümüşhanespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mert Çakar'ı renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mert Çakar Uşakspor'da! Son olarak Gümüşhanespor'da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli merkez orta saha Mert Çakar'ın transferini saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz. Hoş geldin Mert Çakar. Birlikte nice zaferlere” denildi.


Mert Çakar, Gümüşhanespor'da bu sezon 14 maçta forma giyerken bir tane de asist yapmıştı.

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