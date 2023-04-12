Uşakspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geçtiğimiz hafta sahasında Balıkesirspor’u mağlup eden Uşakspor, TFF 2.
Geçtiğimiz hafta sahasında Balıkesirspor'u mağlup eden Uşakspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hazırlıklarını sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta sahasında Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla geçen Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Pazarspor maçı hazırlıklarına devam etti. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.