Uşakspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geçtiğimiz hafta sahasında Balıkesirspor'u mağlup eden Uşakspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hazırlıklarını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta sahasında Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla geçen Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Pazarspor maçı hazırlıklarına devam etti. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.