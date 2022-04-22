Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor

Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Huzurpark Uşakspor Tesislerinde Teknik Direktör Ümit Karan nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcular, teknik, taktik ve kondisyon çalıştı. İbrahim Demir, Onurcan Güler ve Enes Olgun Tubluk'un sakatlıklarının devam ettiği ve durumlarının maç günü belli olacağı öğrenildi.

Antrenman sonrası, Uşakspor'un sürpriz konukları vardı. Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Spor Lisesi Müdürü Yakup Karapınar ve Spor Lisesi öğrencileri kırmızı siyahlı takıma bir moral ziyareti gerçekleştirdi ve başarılar diledi.

Müdür Şahin, Teknik Direktör Ümit Karan'a çini bir pano hediye etti.

Ziyaret sırasında konukları karşılayan Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman, “Bugünkü antrenmanımızda bizlere ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin'e, Uşak Spor Lisesi Müdürü Yakup Karapınar'a ve okulumuzun kıymetli öğrencilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.