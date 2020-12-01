Uşakspor, Sarıyer hazırlıklarına devam ediyor

Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara oynayan Uşakspor, Perşembe günü oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara oynayan Uşakspor, 13.haftada karşılaşacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir liderliğinde düzenlenen antrenman Uşak Spor Tesisleri'nde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla son buldu. Antrenmana çapraz bağ sakatlığı olan Abdullah Balıkcı ve menüsküs sakatlığı bulunan Noyan Öz katılmadı.