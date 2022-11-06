Uşakspor Teknik Direktörü Yazıcı, Hakemleri adli olmaya davet ediyorum”

Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, Pazarspor maçı sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son dakika golüyle 1 puanı kurtarmanın önemine dikkat çeken Yazıcı, öte yandan hakemleri maçlarda daha adli olmaya da davet etti. Yazıcı, “Öncelikle 3 puan parolasıyla çıktığımız Pazarspor maçını 1-1 bitirerek içerideki avantajımızı kullanamadık ve 2 puanı kaybettik. Ancak bu ligde 1 puanda çok kıymetli. Haftalardır puan alamadığımız günleri unutmayalım. Ancak bu maç için özeleştiri de yapacağız. Maça tam konsantre olmamıza rağmen ilk yarı oynadığımız oyun bize yakışmadı. Bireysel hataları fazlasıyla yaptık ve akabinde golü yedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Oyunun mutlak hakimi bizdik. Yine birçok gol pozisyonuna girmemize rağmen atamadık. Tabi ki çalışmalarımızı sürdürüp hatalarımızdan ders çıkaracağız” dedi.

Teknik Direktör Yazıcı, “Bizi hakem engelledi”

Hakemlerin, Pazarsporlu oyuncuların maçı çirkinleştirmesine yardımcı olduğunu söyleyen Yazıcı, ”İkinci yarı oyunu tam domine etmişken maçın hakemi Yalçın Taşkın Furat'ın, rakibin oyunu çirkinleştirmesine yardımcı olmasından yakınan Yazıcı, “Gereksiz sarı kartlar bizim oyunu oynamamızı engelledi. 90'nıncı dakikada gol ile sonuçlanacak bir atağımızı faul diyerek kesti ev maça olumsuz etki yaptı. Hakemlerimizi daha sağduyulu ve adil maç yönetmeye davet ediyorum. Tribünleri doldurup takımını destekleyen taraftarlara teşekkürü bir borç biliyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Uşakspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 10 puanla 17. sırada bulunuyor.