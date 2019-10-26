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Uşakspor'da Teknik Direktör Tolga Doğantez istifa etti

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'da Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yardımcı antrenör Harun Çakmak istifa etti.


Uşakspor'da Teknik Direktör Tolga Doğantez, Bayburt Özel İdarespor'a karşı 4-1 mağlup olunmasının ardından taraftarın yoğun istifa tezahüratları sonrası sezon başından beri devam ettirdiği görevinden istifa etti. Doğantez'in istifası kulüp yönetimi tarafından duyuruldu.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Tolga Doğantez ve Yardımcı Antrenörümüz Harun Çakmak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından bu yana takımımıza vermiş oldukları emekler nedeniyle kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.


Alınan bilgiye göre ise Uşakspor futbol kulübünün başında yeni teknik direktör ile anlaşıncaya kaleci antrenör Yusuf Soysal ile yardımcı antrenörler Celil Can Müftüoğlu ve Cenk Çokduyar'ın görev alacağı belirtildi. Takım önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Elazığspor maçına geçici hocaları eşliğinde hazırlanacak.

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