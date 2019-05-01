Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla coşku ile kutlandı.

Uşak Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan yüzlerce kişi açtıkları pankartlarla sloganlar atarak İsmetpaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Kalabalık ardından, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı miting alanına giriş yaptı. Alana girenler polis ekipleri tarafından titizlikle tek tek arandı. Miting alanında çeşitli sendika yöneticileri günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalar yaptı, sloganlar atıldı. Kutlamalar sırasında çalınan şarkılar çalındı, kalabalıktakiler de şarkılara eşlik edip oynadı. Miting alanında çekilen halaylar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamaların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.