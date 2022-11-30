Uşak'ta 1 milyon değerinde 2 kilo metamfetamin yakalandı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta çevirme noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilo metemfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde D300 karayolu üzerinde bulunan Polis Şeker Uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında, özel araçlarıyla geçmekte olan karı koca görünümlü iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemin devam ettiği öğrenildi.