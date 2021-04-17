Uşak'ta 11 yeni denetim noktası oluşturuldu

Uşak'ta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin 11 farklı noktasında denetimler oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, Uşak'ta da virüsle mücadele etmek amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Ülke genelinde korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında Uşak'ta de kentin en işlek noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı, Zübeyde Hanım Caddesi ve Orhan Dengiz Bulvarı gibi 11 işlek noktada denetim noktaları oluşturulurken resmi polis ve bekçi ekipleri de kentin bir çok yerinde vatandaşları denetledi. . Kentte, izni bulunanlar hariç zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadığı görülürken, vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.