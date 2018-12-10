Uşak'ta 12 yıllık hasret sona erdi

Uşak'ta kısa bir süre önce yapımına başlanılan İbrahim Tahtakılıç ve Alparslan Caddelerini birleştiren kavşak çalışması tamamlanarak hizmete açıldı.

Bir süredir Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın sıkı bir şekilde takip ettiği Ulubey Yolu'nu ikiye bölen ve tren yolu nedeniyle çelik bariyerlerle kapalı olan İbrahim Tahtakılıç ve Alparslan Caddelerini birleştiren çalışmada sona gelindi. 12 yıldır yasal prosedürlerin aşılamamasından dolayı kapalı olan yol, Uşak Belediyesi'nin hızlı ve kararlı çalışmasıyla döner kavşağa kavuştu. Gerçekleştirilen bu yeni yol çalışmasıyla şehri ikiye bölen demiryolundaki bariyerler kaldırılarak bölgedeki ulaşım rahatlarken, aynı zamanda İzmir yönünden gelen vatandaşların Denizli yoluna güvenle devam edebilmeleri sağlandı. Yolun açılışını vatandaşlarla birlikte gerçekleştiren Başkan Cahan, vatandaşların da görüşlerini dinledi. Vatandaşlar 12 yıldır kapalı olan bu yolda ulaşımın çok sıkıntı verdiğini, gitmek istedikleri yerlere gitmekte zorluk yaşadıklarını dile getirirken, yapılan bu çalışmayla yolun rahatladığını ve açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler. Ayrıca Başkan Cahan'ın görevde olduğu süre boyunca verdiği tüm sözleri tuttuğunu ve Uşak'ı modern bir şehir haline getirdiğini söyleyerek Uşak Belediyesi'ne ve Başkan Cahan'a teşekkürlerini sundu.

"Burası Uşak'ın atardamarlarından bir tanesi"

Açılışı yapılan yolun, 2006 yılından beri kapalı olduğunu ve bugüne kadar kavşakla ilgili bir gelişme olmadığını belirten Başkan Cahan, burada kısa bir süre önce gerekli izinleri alarak başlattıkları çalışmada sona gelmenin ve 12 yıllık hasreti bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Mahallenin sıkıntılarından da bahseden Başkan Cahan “Burası Uşak'ın atardamarlarından bir tanesi. Hemşehrilerimiz bu yolda ciddi problemler yaşıyorlardı. Özellikle karşıdan karşıya geçişte sıkıntıların yanı sıra ulaşım da uzuyordu. Uşak için bu bölgede ve şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yakından bildiği köklü bir sorundu ve biz bugünlere bu köklü sorunları çöze çöze geldik. Çok şükür arkadaşlarımızın gayretleriyle kısa bir sürede estetik bir şekilde çözdük. Şimdi vatandaşlarımız için gayet kullanışlı, trafik ve can güvenliğine uygun bir sistemle çevre düzenini de koruyan bir uygulamayla trafiği açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Telsizle birimlere anons geçerek kavşağın hizmete açılması talimatını veren Başkan Cahan, kendi kullandığı makam aracıyla ilk geçişi de gerçekleştirdi.