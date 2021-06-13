Uşak'ta 13 farklı noktada denetlemeler devam ediyor

Ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Uşak'ta tedbirler arttırıldı. Kentin bir çok noktasında emniyet mensuplarınca denetim noktaları oluşturuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Haziran Cumartesi günü saatler 22.00'ı gösterdiğinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da denetlemeler arttırıldı. Bu kapsamda kentin ana artelleri olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Orhan Dengiz Bulvarı, Şeker Uygulama Noktası, Ata Park Meydanı ve Zübeyde Hanım Caddesi gibi toplamda 13 yerde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu. Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı.