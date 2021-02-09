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Uşak'ta 15 litre kaçak alkol ele geçirildi

Uşak’ta bir eve düzenlenen operasyonda 15 litre sahte içki ele geçirilirken yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 15 litre sahte içki ele geçirilirken yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz'da bir şahsın sahte alkol ticareti yaptığı istihbaratına ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 litre sahte içki ve 60 boş alkol şişesi ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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