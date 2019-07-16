Uşak'ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi

Uşak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile spor turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Turnuvası” ödül töreni, Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar'ın katılımıyla Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı. Programa ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yasin Şahin, Emniyet Şube Müdürü Ömer Ersoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hikmet Uz ve daire müdürleri katıldı. Etkinlikte çeşitli spor dallarında başarı gösteren sporcular ödüllendirildi.