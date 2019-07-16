İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi

Uşak’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile spor turnuvası gerçekleştirildi.

Uşak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile spor turnuvası gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Turnuvası” ödül töreni, Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar'ın katılımıyla Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı. Programa ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yasin Şahin, Emniyet Şube Müdürü Ömer Ersoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hikmet Uz ve daire müdürleri katıldı. Etkinlikte çeşitli spor dallarında başarı gösteren sporcular ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.