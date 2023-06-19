Uşak'ta 156 bin kişi 215 sinema filmi izledi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Uşak'ta 156 bin 740 kişi yayınlanan 215 sinema filmini izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 senesinde Türkiye'de izlenilen sinema film sayısı ve izleyici sayılarını paylaştı. Bu verilere göre 100'ü yerli film olmak üzere Uşak'ta yayınlanan 215 ayrı filmi 156 bin 740 kişi izledi. Uşaklı izleyicilerden 102 bin 207 kişi yerli filmleri izlemeyi tercih ederken yayınlanan 115 yabancı filmi ise 54 bin 533 izleyici izledi.