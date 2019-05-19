Uşak'ta 19 Mayıs kutlamaları

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı coşku ile kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan tören, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, günün anlam ve önemine dair konuşmasında tarih ve kültüre sahip çıkıldığı müddetçe istikbale zarar gelmeyeceğini söyledi. Bazı öğrencilerin konuşmaları ve okudukları şiirler ayakta alkışlanırken, miniklerin jimnastik gösterileri de dikkatle izlendi. Eskrimci gençler dizi müziği eşliğinde kılıçlarını sallayarak programa renk kattı. Etkinlikler, folklor ekibinin oyunları, karate ve tekvando gösterileri ile devam etti. Etkinliklerde yapılan yamaç paraşütü gösterisi de vatandaşlar tarafından coşkuyla izlendi. Törende başarılı milli oyunculara ödül takdiminin ardından geçtiğimiz aylarda açılan Dokur Evi personeli tarafından dokunan Uşak halısı, Vali Funda Kocabıyık'a hediye edildi. Protokolle gençlerin hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından tören sona erdi.

Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Alay Komutanı Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.