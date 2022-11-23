Uşak'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak’ta son 1 ay içerisinde jandarma ekiplerince 7 uyuşturucu taciri şüphelisine işlem yaparken bu şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta son 1 ay içerisinde jandarma ekiplerince 7 uyuşturucu taciri şüphelisine işlem yaparken bu şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 ay içerisinde 7 uyuşturucu taciri şüphelisine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ayrı adrese baskın yapılırken 1 kilo 872 gram kubar esrar, 70 gram skunk esrar, 3 gram metamfetamin ve 563 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.