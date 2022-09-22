İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 2 uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Uşak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ve Banaz ilçesinde 2 şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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