İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 200 litre sahte alkol ele geçirildi

Uşak’ta KOM ekiplerince yıl içerisinde düzenlenen başarılı operasyonlarda 200 litre sahte ve 76 şişe kaçak alkol ele geçirildiği belirtildi.

Uşak'ta KOM ekiplerince yıl içerisinde düzenlenen başarılı operasyonlarda 200 litre sahte ve 76 şişe kaçak alkol ele geçirildiği belirtildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde kaçakçılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 76 şişe kaçak içkiye de el konulduğu bildirildi.

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