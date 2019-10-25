Uşak'ta 2019 yılı içinde 8 bin 545 kişiye istihdam sağlandı

olağan toplantısı kapsamında verilen bilgilere göre ocak ve eylül ayları arasında toplamda 8 bin 545 kişiye iş imkanı sağlandı. Ayrıca kentte 4 bin 684 kişiye ise işsizlik maaşı bağlandı.

Toplantı Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında, İŞKUR İl Müdürü İlhan Temel ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2019 yılında ocak - eylül döneminde yürütülen çalışmalarla ilgili Temel, tarafından Balcı ve kurul üyelerine bilgi verildi.

Temel açıklamasında 2019 yılı ocak-eylül döneminde 8 bin 375 kadın ve 10 bin 947 erkek olmak üzere toplam 19 bin 322 iş arayan vatandaşın İŞKUR'a müracaat ettiğini belirtti. Temel, “Özel ve kamu sektöründen alınan 14 bin 284 açık iş talebine 8 bin 545 işsiz vatandaş işe yerleştirildi. Dönem içinde Çalışma ve İş Kurumunda görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarınca 35 bin 801 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleşti. 3 bin 304 işyeri ziyareti ve 4 eğitim kurumu ziyareti olmak üzere toplam 3 bin 308 ziyaret gerçekleştirildi. 20 grupta 412 kişiye iş arama becerileri semineri verildi. İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere ‘Aktif İşgücü Programları' uygulandı. Ocak, eylül döneminde 433 kursiyerin yararlandığı; 3 özel politika kursu, 1 istihdam garantili kurs, 5 istihdam garantisiz kurs, 11 uygulamalı girişimcilik eğitimi olmak üzere toplam 20 kurs açıldı.

Öte yandan bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitiren 4 bin 684 kişiye, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan işsizlik ödeneği bağlandı” dedi.