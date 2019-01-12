Uşak'ta '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı' başladı

Çalıştaya Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Maarif Müfettişleri, farklı kademelerden devlet ve özel okul yöneticileri, her kademeden öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birim çalışanları, ölçme değerlendirme birimi çalışanları, eğitim paydaşları akademisi eğitim uzmanları, veliler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Çalıştayda vizyon belgesinde yer alan tüm başlıklar tek tek ele alınırken sonuçta nitelikli önerilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı bir nihai bir rapor oluşturuldu.

Öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi çalıştay da ele alındı. Ayrıca erken çocukluk ve okulların finansmanı gibi 18 farklı ana başlık ve alt hedefleri doğrultusunda uzman guruplarca gerçekleştirilen çalıştay, daha önce ilçe merkezlerinde gerçekleştirilen çalıştaylardan çıkan sonuçlarla birleştirilerek hazırlanan bir final bildirisi ile son buldu.