Uşak'ta 2023 yılı kurban kesim noktaları belli oldu

Uşak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Zabıta Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle kurbanlık satışı yapmak isteyen esnafların yerlerini belirlemişti.

Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetleyen Uşak Belediyesi, üç farklı noktada oluşturulan kurban pazarını, vatandaşların kurbanlarını kesebilecekleri on farklı noktayı ve bunların yanı sıra sakatatlar için oluşturulan iki farklı çukurun adresini vatandaşlara duyurdu.

Kamu alanlarında kötü koku ve görüntülerin oluşmaması adına çağrıda bulunan Uşak Belediyesi, kurban süresince vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Kurban satış noktaları;

- Toptancı Hali Yanı, Çivril Yolu Üzeri, Çanlı Hayvan Pazarı

- Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Arkası

- Eski Gediz Yolu Üzeri, Geçici Hayvan Bakımevi Arkası

Sakatat çukurları;

-Gediz Uluyolu Yeni Harfiyat Döküm Sahası, Hayvan Barınağı Üstü

- Bölme Piknik Alanı Giriş Kapısı Karşısı

Özel mülkü olmayan vatandaşların kullanabileceği kurban kesim noktaları;

- Karaağaç Mahallesi, 4. Etap TOKİ Evleri Yerleşim Alanı

- Uşak Merkez, 1. Etap 1. Kısım TOKİ Konutları (Kentsel Dönüşüm)

- Uşak Merkez, 1. Etap 2. Kısım TOKİ Konutları (Kentsel Dönüşüm)

- Ünalan Mahallesi, Barbaros CaddesiSalı Pazarı

- Cumhuriyet Mahallesi, Halk Konutları Pazar Yeri

- Kurşunluk Mahallesi, Mavişehir Sitesi Basketbol Sahası Yanı

- Yeni Hayvan Pazarı, Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, Toptancı Hali Yanı Çivril Yolu

- Cumhuriyet Mahallesi, Sigorta Pazarı

- Aybey Mahallesi, 5. Etap TOKİ Konutları

- Durak Mahallesi, Kentsel Dönüşüm TOK Konutları, TOKİ İlkokulu Yanı

Konuyla ilgili bilgi ve iletişim için Uşak Belediyesi'ne ait “Alo 153” çağrı merkezi hizmet verecek.