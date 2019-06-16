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Uşak'ta 21 bin 126 aday YKS'de ter döktü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Uşak’ta 21 bin 126 aday 37 sınav merkezinde ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Uşak'ta 21 bin 126 aday 37 sınav merkezinde ter döktü.


Kentte YKS, 37 sınav merkezinde yapıldı. Geçtiğimiz gün Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yarışan adaylar, bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testinde ter döktü. Tüm yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar, sınav merkezlerine geç kalmamak için sabahın erkan saatinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Kentte trafik ekipleri de okul yollarına gidişi kolaylaştırmak için seferber oldu. Sınava girişte öğrenciler titizlikle aranırken, kolye, yüzük, piercing gibi takılarla girişe izin verilmedi. Kimi öğrenciler erken saatte giderken, kimileri de son dakikalarda sınava girecekleri okula gitmeyi tercih etti. Dışarıda bekleyen veliler ise çocuklarını gölgelik alanlarda bekleyip dualar etti. Sınava çıkışında bazı öğrenciler gözyaşı dökerken bazıları sevinçle yakınlarının yanına koştu. Kentte bu yıl, 21 bin 126 aday 37 sınav merkezinde yarıştı. Öte yandan sınav saati başlayacağı sırada bir adayın direksiyon sınavı olduğu için, üniversite sınavı yerine direksiyon sınavını tercih ederek binadan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.

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