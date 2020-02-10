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Uşak'ta 22 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Uşak’ın Eşme ilçesinde kaçak şarap üreticisine yapılan operasyonda 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kaçak şarap üreticisine yapılan operasyonda 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlükleri Eşme ilçesinin Güllü Köyünde M.K. isimli şahısın kaçak olarak şarap ürettiği ve ürettiği sahte şarapları Eşme ve çevre köylerde satışa sunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası şüpheli M.K.'ya ait 5 farklı adrese yapılan aramalar sonucu 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.


Olay ile alakalı şüpheli M.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen kaçak şaraplara KOM Şube ekiplerince el konuldu.

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