İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 22 bin sentetik hap ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak’ta narkotik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 21 ecstasy ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak'ta narkotik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 21 ecstasy ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 21 ecstasy ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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