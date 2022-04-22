Uşak'ta 23 Nisan coşkuyla kutlayacak

Uşak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını Uşaklı çocuklar için düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak'ta büyük bir coşku ile kutlanacak. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılacağı kutlamaların bu yılki adresi, Uşak Bir Eylül Stadı olacak. 24 Nisan Pazar günü 13.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan 23 Nisan kutlamaları, sportif faaliyetler, oyun alanı, workshop, çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları, bilim Show ve kukla gibi birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Konu ile Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Senin bayramın için sana özel hazırlanan etkinlikler, 24 Nisan günü şehrinde seninle beraber. Bilim Show'dan sportif faaliyetlere, çeşitli sahne gösterilerinden atölye etkinliğine pek çok aktivitenin seni bekleyeceği bu özel günde, hep birlikte çok eğleneceğiz. Tüm çocuklarımızı ve hep çocuk kalanları, bu güzel etkinliğimize bekliyoruz” denildi.