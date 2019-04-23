Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşku içerisinde kutlandı.

Kutlama programı Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programına geçildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm çocuklara armağan ettiğini belirterek "Bizler geleceğimizin teminatı çocukları en güçlü şekilde hazırlıyor ve eğitiyoruz. Bu asil milletin güzel çocukları, bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocuklarıyla paylaşarak kutluyor" dedi.

Öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı

Programda, öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunu gösterileri sunuldu. Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz tarafından verildi.

Programa, Vali Kocabıyık ve Başkan Çakın'ın yanı sıra Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş, Ayşe Şeyda Çağlar, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.