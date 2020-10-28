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Uşak'ta 29 Ekim kutlamaları başladı

Uşak’ta Cumhuriyetin ilanının 97.

Uşak'ta Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı.


15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk kutlamalarına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Vekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunumlarıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla son buldu

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