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Uşak'ta 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 farklı tarihte yapılan operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'ta 4 farklı şahsın akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbaratlar doğrultusunda 3 farklı tarihte operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri toplamda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ve 14 Adet 1000 litrelik boş IBC Bidonu, 1 Adet Sayaçlı Pompa, 1 Adet 1000 litrelik IBC Bidonu, 2 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 Adet Kurusukı Tabanca, 1 Adet Dalgıç pompa ele geçirildi. Ayrıca ekipler akaryakıt kaçakçılığı yapan 4 şahsı da göz altına aldı. Göz altına alınan 4 şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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