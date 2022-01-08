Uşak'ta 3 bin 919 sentetik hap ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı yerlerinde kontrol noktası oluşturdu. Bu kontrol noktalarından kent gieişinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 3 bin 919 sentetik ecza hap ele geçirilirken araç sürücüsü S.A., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.