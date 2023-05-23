Uşak'ta 3 bin kişiye iş verecek Sera OSB için çalışmalar hızlandı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkiinde 2 bin 400 dekarlık alanda 25 sera işletmecisinin yer alması ve yaklaşık 3 bin kişinin çalışması planlanan Sera OSB'nin kurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Paydaşları Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Ticaret Borsası, Banaz Belediyesi, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOP) olan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Uşak Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve teknik personel, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Naci Utku Yumuşak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ile kurucu kurum ve kuruluşların diğer temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Muammer Balcı; Banaz ilçesi sınırları içinde kalan jeotermal kaynakla ısıtmalı modern teknolojik sera işletmelerinin ve buna dayalı sanayinin yer aldığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların hızla ilerlediğini ifade ederek projenin yaklaşık 2.400 dekar alanda uygulanacağını belirtti.

Daha sonra söz alan Daire Başkanı Deniz Oruç tarafından, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak yürütülen proje uygulamaları ve TDİOSB'lere Bakanlıkça verilen teşvik ve desteklemeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Oruç, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan Kent Tarımı modeli kapsamında jeotermal kaynağın bol olduğu, Banaz ilçesinde atıl arazileri tarıma kazandırmak için 2.400 dekar alanda Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yatırım analizi ve fizibilite çalışmalarına başlandığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması planlamaktadır.

TDİOSB'de yapılacak yatırımların, sürdürülebilir, çevreci yeşil yatırımlar olup yağmur suyu hasadı ile su tasarrufu sağlanacağını ve karbon ayak izinde azalım ile yeşil üretim teşvik edilmektedir.

TDİOSB alanında sera işletmeleri, sanayi işletmeleri, sosyal donatı alanları (banka, okul, kreş, market gibi hizmetler), ihracat ofisi, tarım teknokent merkezi ve laboratuvar da yer alacaktır.”

Sıcak su kaynağının İl Özel İdaresi tahsis edecek

Toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekibince, Banaz ilçesi Hamam Boğazı mevkiinde bulunan ve TDİOSB yeri olarak belirlenen alan üzerinde inceleme yapılmış, bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Daha sonra Uşak İl Özel İdaresinde TDİOSB Projesinin; 25.11.2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde hazırlanmasına dair teknik detayları içeren bilgileri görüşmek üzere proje paydaşları ile toplantı gerçekleştirildiği de açıklandı.

Kurulacak olan TDİOSB'de sera ısıtmasında, bölgede yüksek potansiyele sahip, proje alanına 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve ruhsatı il özel idaresine ait olan Hamam Boğazı bölgesindeki kaynaktan sağlanacak sıcak su kullanılması düşünülüyor.

Yaklaşık 2.400 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, 10-25-50 ve 100 dekarlık yaklaşık 25 sera işletmesinin yer yer alması ve bu seralarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor.

Projenin hayata geçtiğinde, yüzde 75'i kadınlardan oluşacak 3 bin kişilik istihdam sağlanması, olup kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, böylelikle üretimin ivme kazanması bekleniyor.