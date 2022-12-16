Uşak'ta 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Sera OSB projesi hazırlandı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ev sahipliğinde Uşak Valisi Dr. Turan Ergün başkanlığında Uşak'taki jeotermal kaynakların etkin kullanımına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, Yönetim kurulu üyesi Basri Yıldırım. Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ve kurum müdürleri katıldı.

Yaklaşık 2-3 yıldır ön çalışması yapılan Uşak Sera OSB için Banaz İlçesi Hamamboğazı mevkiinde kurulu özel sektöre ait bir seranın yanında bulunan devlet ve şahıs arazileri belirlendi. Daha sonra mevcut jeotermal kuyuların bakımı yapıldı ve yeni kuyu yerleri belirlendi.

Edinilen bilgilere UTSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölgede OSB Sera kurulması için maddi kaynak bulunması konusu da görüşüldü. Müteşebbislerin, Uşak Belediyesi, UTSO, Banaz Belediyesi, Uşak Ticaret Borsası ve Pankop Uşak Şubesinin temsilcilerinden oluşmasına karar verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Banaz İlçesi Hamamboğazı mevkiinde kurulacak olan Uşak Sera OSB' de yaklaşık 25 işletmenin yer alması ve en az 2-3 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Böylelikle yıllardır boşa akan jeotermal sularda Uşak için yeni bir gelir kaynağı olacak Sera OSB'de değerlendirilecek.