İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden 3 farklı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron, alkol, cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 bin 600 adet kaçak makaron, 495 kaçak enerji içeceği, 211 kaçak cinsel güç arttırıcı hap, 129 adet cinsel güç arttırıcı jel, 47 adet cinsel güç arttırıcı çikolata, 43 adet cinsel güç arttırıcı macun, 30 adet cinsel güç arttırıcı sprey, 19 şişe kaçak alkol ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda ekiplerce 3 kişi de gözaltına alındı.

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