İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda 5 şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 euro ve 8 bin 100 TL ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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