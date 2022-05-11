Uşak'ta 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 131 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, bir miktar ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca çıktı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 131 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, bir miktar ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca çıktı. Araçta bulunan 1'i kadın 4 kişi ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.