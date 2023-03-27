Uşak'ta 30 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda binlerce liralık kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün ve elektronik sigara aparatları satıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler çerçevesinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 30 kilo 450 gram kaçak nargile tütünü ve 36 adet kaçak sigara pufu ele geçirdi. İşyeri sahibi de ekiplerce gözaltına alındı.