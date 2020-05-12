Uşak'ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uşak'ta 30 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30 polisin katılımıyla 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 29 gram esrar, 8,15 gram metamfetamin, 25 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, ve 3 bin 435 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alınırken, 12 kişiye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, bir başka operasyonda ise, 0,15 gram kokain ile 3 adet ruhsatsız tabancaya el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.