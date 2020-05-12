İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uşak’ta 30 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta 30 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30 polisin katılımıyla 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 29 gram esrar, 8,15 gram metamfetamin, 25 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, ve 3 bin 435 lira para ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alınırken, 12 kişiye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan, bir başka operasyonda ise, 0,15 gram kokain ile 3 adet ruhsatsız tabancaya el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.