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Uşak'ta 37 aranan şahıstan 31'i tutuklandı

Uşak’ta yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalanırken 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca 1 adet kuru sıkı tabanca ve 5 adet de fişek ele geçirildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart - 12 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda 14 bin 279 şahıs sorguladı. Sorgulanan şahıslarda 37 kişin aranması bulunduğu tespit edildi. İlgili mahkemelere sevk edilen şahıslarda 31 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda da 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca 1 adet kuru sıkı tabanca ve 5 adet de fişek ele geçirildi.

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