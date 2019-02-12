Uşak'ta 39 okula daha “Beyaz Bayrak” aldı

Uşak'ta, 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' projesini yürüten okullara sertifikaları verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Vali Kocabıyık, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, daire müdürleri, okul müdür ve öğretmenleri katıldı. Törende konuşan Vali Kocabıyık 2018 yılında Uşak genelinde 39 okulun Beyaz Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti. Beyaz Bayrak projesinin, toplum sağlığını koruma, temizlik konusunda duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirme amacıyla başlatıldığına dikkat çeken Vali Kocabıyık, “ ‘Beyaz Bayrak' ve ‘Beslenme Dostu Okul' projeleri İlimizde büyük bir titizlik ve özveriyle uygulanmaktadır. İlimiz merkez ve ilçelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ekipleri ve okul müdürlerimizin gayretli çalışmalarıyla, okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak yapılan çalışmaları değerlendirilmiş ve 2018 yılında 39 okulumuz “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanmıştır. İlimiz genelinde son üç yılın değerlendirilmesi yapılacak olursa; 2016 yılında 57 okulumuz, 2017 yılında 101 okulumuz ve 2018 yılında 39 okulumuz olmak üzere toplamda 197 okulumuz ‘Beyaz Bayrak' almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla, “Beslenme Dostu Okul” projesi kapsamında ise 114 okulumuz ‘Beslenme Dostu Okul' unvanına sahip olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kocabıyık tarafından projede yer alarak sertifika almayı hak kazanan okul müdürlerine sertifikaları verildi.