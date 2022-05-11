Uşak'ta 4 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL'ye yakın olan 2 kilogram metamfetamin yakalanırken bir kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından T.D. isimli şahsın şehirlerarası otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'dan yola çıkan otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada T.D.'ye ait bir çantada piyasa değeri 4 milyon TL'ye yakın 2 kilogram metamfetamin bulunurken T.D. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.