Uşak'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak'ta 6 bin 524 sentetik ecza hap, 445 ecstasy, 897 gram metamfetamin ve 26 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 bin 524 sentetik ecza hap, 445 ecstasy, 897 gram metamfetamin ve 26 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 5 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.