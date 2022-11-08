Uşak'ta 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak’ta 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 182 gram metamfetamin ve 26 gram kokainle birlikte 4 kişi de gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.