Uşak'ta 424 şişe kaçak alkollü içki imha edildi

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen değişik türlerdeki 424 şişe alkollü içki imha edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacı ile yapılan operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 359 şişe bira, 54 şişe rakı, 7 şişe votka, 4 şişe şarap olmak üzere toplam 424 şişe alkollü içki ele geçirilmişti. İçkilerin imhası komisyon başkanı ve üyelerinin katılımıyla dökülmek ve gömülmek suretiyle gerçekleştirildi.