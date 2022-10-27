İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 5 milyon TL değerinde kaçak 28 milyon makaron ele geçirildi

Uşak’ta 5 milyon TL’den fazla değeri bulunan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta 5 milyon TL'den fazla değeri bulunan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda kent girişinde içerisinde yüklü miktarda kaçak makaron olduğu tespit edilen 2 tırı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 650 bin TL değerinde olan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

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