Uşak'ta 500'e yakın kahveci esnafı ekonomik destek bekliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte 16 Mart'tan bu yana kahvehanelerin çalışmaları durduruldu. Uşak Kahveciler Esnaf Odasına kayıtlı 500 esnaf da bundan dolayı kepenklerini kapattı. Alınan kararın ardından esnafın ekonomik olarak zor durumda olduğunu dile getiren Başkan Börekçi, kahveci esnafının ayakta kalabilmesi için ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesini ve bu hususta destek beklediklerini ifade etti.

Bu süreç içerisinde esnafın borcunun arttığını dile getiren Börekçi, "3 ay kapalı kaldığımız dönemde biriken borçlarımızı günlük kazancımızla ödeme şansımız yoktur. Bu çıkmazdan çıkmamız için devletimiz tarafından biz kıraathane, kafeterya ve internet kafe sahiplerine bir yıllık ayakta kalma programı uygulamalı ve ekstra destekler yapılmalıdır. Ayakta kalabilmek evimize ekmek götürebilmemiz ve biriken borçlarımızı ödeyebilmemiz için devletimizin destekleriyle önümüzü açmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Devletimizin bizi zorlu süreçte yalnız bırakmayacağına inanıyoruz"

Devlete güvendiklerini ifade eden Börekçi, "Devletimiz tarafından bir yıl boyunca en az yüzde 50 kira yardımı yapılmalıdır. Kamu bankaları tarafından kıraathane sahiplerinden 3 yıl geri ödemeli faizsiz kredi imkanı sunulmalıdır. Kıraathane, kafeterya ve internet kafe sahipleri bir yıl sigorta primlerini ödemelerinden muaf tutulmalıdır. Devletimize güveniyoruz ve bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.