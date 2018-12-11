Uşak'ta 532 adet sikke ele geçirildi

Uşak'ta jandarma ve polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen ortak operasyonda 532 adet tarihi eser niteliği olan sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapıldı. Adana'dan, Uşak'a M.T., isimli bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri getireceği yönünde bilgisi alan jandarma ekipleri şüpheliyi teknik takibe aldı. Ardından KOM ekipleri ile irtibata geçen jandarma ekipleri şehirler arası bir otobüsle Uşak'a gelen şüpheli M.T.'yi otobüsten indiği anda gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tespit edilen toplam 532 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.