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Uşak'ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ‘ürün bazlı gıda denetim seferberliği’ kapsamında Uşak’ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ‘ürün bazlı gıda denetim seferberliği' kapsamında Uşak'ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.


81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Uşak'ta süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 35 kontrol görevlisi ile yapılan denetimler sona erdi. Uşak il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda denetçileri denetim seferberliğine katılırken 6 günlük süre zarfında toplam bin 54 iş yeri denetlendi.


Denetlemeler esnasında görülen olumsuz durumlar rapor edilirken, işletmelere belirli bir süre zarfı içerisinde eksiklerini gidermeleri söylendi.

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